Tennis: Wild-Card-Quartett für Western & Southern Open in New York Neue Stars für US-Open-Generalprobe

Naomi Osaka (l.) und Venus Williams werden an dem Turnier in New York teilnehmen © undefined

SID

Die Western & Southern Open in New York wird durch vier weitere Top-Stars bestückt. Unter anderen Naomi Osaka und Venus Williams bekommen eine Wild-Card.

Die Grand-Slam-Siegerinnen Kim Clijsters, Naomi Osaka, Venus Williams und Sloane Stephens haben ihre Teilnahme an den Western & Southern Open zugesagt. Wie die Organisatoren des WTA-Turniers am Donnerstag mitteilten, erhält das Quartett eine Wild Card.

Das normalerweise in Cincinnati ausgetragene Turnier findet vom 20. bis 28. August im National Tennis Center in New York statt, nur drei Tage später sollen an gleicher Stelle die US Open starten. Aufgrund der Corona-Pandemie finden beide Wettbewerbe unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

US Open weiterhin fraglich

Zuvor waren bereits die Teilnahmen weiterer namhafter Spielerinnen bekannt geworden: So gehören unter anderem die 23-malige Grand-Slam-Gewinnerin Serena Williams (USA), die Weltranglistendritte Karolina Pliskova (Tschechien) und Kiki Bertens (Niederlande) sowie die Top-20-Spielerinnen Sofia Kenin und Madison Keys (beide USA) zum Starterfeld.