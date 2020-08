Formel 1: Training vor Großem Preis von Silverstone live im TV, Stream, Ticker

In der Formel 1 steht der Große Preis von Silverstone auf dem Programm - eine Strecke, die Topfavorit Lewis Hamilton entgegen kommen sollte. Sergio Perez fällt aus.

Wer kann Lewis Hamilton vor seinem Heimspiel beim Grand Prix in Silverstone stoppen? (Formel 1: Qualifying in Silvestone am Samstag ab 15 Uhr im LIVETICKER).