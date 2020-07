Kylian Mbappé huldigt Zlatan Ibrahimovic nach Doppelpack für Milan

Kylian Mbappé hat dem Angreifer des AC Milan nach dessen Doppelpack in der Serie A gegen Sampdoria Genua seinen Respekt gezollt. Auf Twitter schrieb der Stürmer von Paris Saint-Germain am Freitag: "Schaue mir gerade die Wiederholung von Milan an ... Zlatan, was für ein Spieler. 38 Jahre alt!"