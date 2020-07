CAS bestätigt Sperre gegen Trabzonspor für Europapokal

Trabzonspor darf in der nächsten Saison nicht im Europapokal antreten © Getty Images

Der türkische Vizemeister Trabzonspor darf trotz sportlicher Qualifikation in der kommenden Saison nicht am Europapokal teilnehmen.

Der Internationale Sportgerichtshof CAS bestätigte am Donnerstag den Ausschluss des Traditionsklubs wegen Verstößen gegen das Financial Fairplay (FFP) in einer der kommenden beiden Europapokal-Spielzeiten.