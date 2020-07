Real Madrid: James Rodriguez im Abseits - Probleme mit Zinedine Zidane

Dreimal in Folge Meister zu werden sollte eigentlich Grund zur Freude sein.

Bei James Rodriguez jedoch sitzt der Frust tief. Der Kolumbianer wurde sowohl in seinen zwei Leihjahren beim FC Bayern als auch in dieser Saison bei Real Madrid Champion, spielte dabei jedoch sportlich eher eine Nebenrolle.

Magere acht Ligaspiele machte James in der gesamten Spielzeit, nach einem ordentlichen Start kam er nach dem 19. Oktober 2019 auch wegen Verletzungen nur noch einmal zum Einsatz. In den letzten fünf Partien, in denen Real den Titel klar machte, stand der Nationalspieler dann nicht einmal mehr im Kader.