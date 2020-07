Bundesliga: Kai Havertz zu Chelsea? Bayer Leverkusens Sportdirektor Simon Rolfes verrät Stand

An dieser Frau hängt Havertz' 100-Millionen-Deal

Nach Aussage von Sportdirektor Simon Rolfes liegt Leverkusen noch kein Angebot für Kai Havertz vor. Eine klare Linie beim Offensivspieler verfolgt Bayer in der Europa League.

"Wir haben bislang kein Angebot", sagte Sportdirektor Simon Rolfes in einer virtuellen Medienrunde: "Wir wissen vom Interesse von Vereinen, aber es gibt kein offizielles Angebot."

Zuletzt hatten verschiedene Medien berichtet, dass sich Havertz mit dem FC Chelsea einig sei und die Blues in dieser Woche in die Verhandlungen mit Bayer starten wollen.

Einen vorzeitigen Abgang vor dem Ende der Europa League schloss der 38-Jährige erneut aus: "Wir haben schon mehrfach gesagt, dass wir die Saison mit unserem gesamten Kader zu Ende spielen. Und dazu gehört auch Kai. Das ist für uns selbstverständlich." Havertz selbst habe dabei nie einen früheren Wechsel forciert: "Das stand nie zur Diskussion", betonte der langjährige Kapitän der Werkself. Leverkusen geht mit einem 3:1-Vorsprung am kommenden Donnerstag in das Achtelfinal-Rückspiel gegen die Glasgow Rangers.

In der Personalie Havertz hält Rolfes aufgrund des bis in den Oktober geöffneten Transferfensters eine Hängepartie für möglich, schloss aber erneut einen Corona-Rabatt aus. Man müsse zwischen "außergewöhnlichen Spielern" wie Havertz oder Dortmunds Jadon Sancho und "normalen Spielern" unterscheiden, so der Sportdirektor: "Bei vielen normalen Spielern werden sich Sachen schon verändern und Vereine auch anders agieren. Aber das sind zwei außergewöhnliche Spieler, die sehr rar sind und dementsprechend auch einen Wert haben."