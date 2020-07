FC Bayern: Ohne Leroy Sané, der Kader für die Champions League

Hansi Flick verkleinert den Kader des FC Bayern, Leroy Sané und Co. sind vorerst außen vor. Dafür zählen einige Youngster zum FCB-Kader für die Champions League.

Wenn der Double-Sieger um 16 Uhr zum Testspiel am Bayern-Campus den französischen Erstligisten Olympique Marseille ( FC Bayern - Olympique Marseille, Fr., ab 16 Uhr im LIVETICKER ) empfängt, werden Leroy Sané und Co. nicht mehr dabei sein.

Sané wird in den kommenden Wochen wie Alexander Nübel, Tanguy Nianzou und Leih-Rückkehrer Adrian Fein an der Säbener Straße unter Co-Trainer Miroslav Klose trainieren und seine Teamkollegen erst nach dem Ende ihrer Reise in der Champions League wiedersehen.