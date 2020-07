Formel 1 in Silverstone: Red Bull stärkt Albon - hat Vettel doch mehr Zeit?

Vor dem Großen Preis von Großbritannien in Silverstone (Qualifying am Samstag ab 15 Uhr im LIVETICKER) hat Red Bull hat reagiert und beschlossen, den in letzter Zeit immer häufiger in die Kritik geratenen Alexander Albon (24) zu stärken. Der thailändische Teamkollege bekommt ab sofort einen neuen Renningenieur.