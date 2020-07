BBL: Bayern München holt mit JaJuan Johnson nächsten Ex-NBA-Profi

JaJuan Johnson (Nummer 12) absolvierte 36 Spiele in der NBA für die Boston Celtics © Getty Images

Bayern München will den Meistertitel zurück - und rüstet dafür weiter auf. Der neue Power Forward ist der dritte ehemalige NBA-Profi innerhalb von vier Tagen.

Das bestätigte der Verein am Donnerstag. Der 31 Jahre alte US-Amerikaner kommt vom türkischen Erstligisten Bahcesehir Koleji an die Isar und erhält einen Einjahresvertrag.

Baiesi schwärmt von Johnson

"JaJuan ist ein sehr gut ausgebildeter, versierter und vielseitiger Power Forward", sagt Münchens Sportdirektor Daniele Baiesi über den Neuzugang: "Er wird mit seiner Statur in der Defense dazu beitragen, unseren Korb besser abzusichern, und uns dazu in der Offense mit seinen exzellenten Scoring-Fähigkeiten und seiner Athletik pushen."

Johnson wurde beim NBA-Draft 2011 an 27. Stelle von den New Jersey Nets ausgewählt, wechselte anschließend aber zu den Boston Celtics. Für die Celtics lief er in 36 Spielen der NBA auf.