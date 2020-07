Trainingsauftakt von Borussia Dortmund: Youssoufa Moukoko kommt zu Fuß

Da ist jemand hochmotiviert! Super-Youngster Youssoufa Moukoko erschien am Donnerstag als Erster zum Trainingsauftakt von Borussia Dortmund.

Moukoko soll nach Aussage von Sportdirektor Michael Zorc diese Saison hauptsächlich bei den Profis bleiben, könnte sogar sein Debüt in der ersten Mannschaft geben.

Nur hin und wieder soll Moukoko in der U19 spielen. Der Fokus liegt auf der ersten Mannschaft.

Neben Moukoko hatte Trainer Lucien Favre auch den 18 Jahre alten Knauff in den Profi-Kader befördert.

Bellingham von Mutter gebracht

Eine gute halbe Stunde nach Moukoko traf Neuzugang Jude Bellingham am Trainingsgelände ein.

Damit sich Bellingham so schnell und gut wie möglich in Dortmund einlebt, wird er in der Anfangsphase von seiner Familie begleitet und unterstützt.