NFL: Auch Damien Williams von Kansas City Chiefs verzichtet auf Saison wegen Corona

In der US-Football-Profiliga NFL gehen wegen der Corona-Gefahr weiter die Stars von der Stange. Auch Super-Bowl-Champion Damien Williams von den Kansas City Chiefs macht von seinem Recht Gebrauch, in der am 10. September beginnenden Saison auszusetzen. Dies gab sein Team in einem kurzen Statement bekannt, ohne spezifische Gründe mitzuteilen.