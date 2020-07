FaZe Clan veranstaltet 50.000-Dollar Valorant-Turnier

Der FaZe Clan organisiert am 6. August mit Unterstützung von Verizon und Nissan das "Valorant Invitational – Ignition Series"-Event. Das Teilnehmerfeld besteht aus den 16 besten Teams Nordamerikas, die um ein Preisgeld von 50.000 US-Dollar spielen werden. Das Turnier ist für vier Tage angelegt.

Hochklassige Valorant-Action an 4 Tagen

Die K.o.-Spiele folgen denselben Spielmodi, wie die in der Gruppenphase. Lediglich das Große Finale wird in einem Best-of-five ausgetragen, alle anderen Matches in einem Best-of-three. Für den Sieger winken 25.000 US-Dollar Preisgeld, der Zweitplatzierte bekommt immerhin noch 15.000 und Platz Drei und Vier müssen sich mit 7.500, respektive 2.500, begnügen.