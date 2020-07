WWE NXT: Imperium mit Barthel und Aichner von Undisputed Era attackiert

Imperium verteidigen Titel gegen Undisputed Era

Normalerweise besteht auch Imperium aus vier Mitgliedern und wäre somit zahlenmäßig ebenbürtig mit der Era - NXT UK Champion WALTER und Alexander Wolfe befinden sich jedoch in Deutschland und können wegen der aktuellen Situation nicht in die USA reisen. Barthel und Aichner leben dagegen in Florida und nehmen auch regelmäßig an den NXT-Shows teil.