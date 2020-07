Anzeige

ADAC GT Masters: Simona de Silvestro mit Porsche heiß auf Lausitzring-Saisonstart "Iron Maiden" rockt ADAC GT Masters

Voll auf Angriff! Drei Frauen rocken das ADAC GT Masters

C. Paschwitz

Simona de Silvestro nimmt sich mit Porsche für den Saisonstart im ADAC GT Masters viel vor - und überrascht mit einem beeindruckenden Werdegang im Motorsport.

Diese Frau hat viele Klangfarben - nicht nur, was diverse Bei- und Spitznamen angeht:

"Swiss Miss" rief man Simona de Silvestro, bevor sie dem Tod ins Auge geblickt hatte. Im Hier und Jetzt, wo sie wieder viel Lebensfreude ausstrahlt, wird sie dagegen "Iron Maiden" gerufen - was der 31 Jahre alten Motorsportlerin aus dem Schweizerischen Thun denn auch wesentlich besser gefällt.

Anzeige

Das hängt weniger mit Iron Maiden als legendärer Heavy-Metal-Band zusammen, im Übrigen schaurig benannt nach der Eisernen Jungfrau, einem mittelalterlichen Folterinstrument.

Vielmehr identifiziert sich de Silvestro auch mit einer eisernen Mentalität und knallharten Einstellung. Tugenden, die sie auch begleiten dürften, wenn sie sich nun am Wochenende zum Saisonstart im ADAC GT Masters auf dem Lausitzring in einen Porsche 911 GT3 R hinters Lenkrad setzt. (ADAC GT Masters: 1. Rennen am Sa., ab 12.30 Uhr IVE auf SPORT1 im TV und STREAM)

Am Wochenende wird es auf der "Grünen Hölle" wieder laut, die ADAC-Serien machen auf dem berühmt-berüchtigten Nürburgring Station (LIVE im TV auf SPORT1 und im STREAM). Dieser hat eine bewegte Vergangenheit und auch dunkle Zeiten hinter sich. SPORT1 zeigt die besten Bilder © ADAC Das bautechnische Highlight und der Namensgeber: Die Nürburg stammt aus dem 12. Jahrhundert und liegt südlich von Adenau in der Eifel © Imago Die Premiere des zunächst 28 Kilometer langen Rundkurses findet bereits 1927 statt. In dieser Form hat die Strecke bis zu ihrem Umbau 1982 Bestand und ist die längste permanente Rennstrecke der Welt © Getty Images Bis zur ersten Stippvisite der Formel 1 vergehen ein paar Jahre. Das erste Rennen der Königsklasse gibt es erst 1951 © Getty Images Anzeige Die ersten Jahre stehen im Zeichen des italienischen Duells zwischen Alberto Ascari (l.) und Giuseppe Farina (r.). Ascari gewinnt die ersten beiden Auflagen, 1953 triumphiert sein Landsmann © Getty Images In den kommenden drei Jahren ist die argentinische Legende Juan Manuel Fangio nicht zu schlagen. Der fünfmalige Weltmeister hält lange den Rekord für die meisten Siege © Getty Images Erst Jackie Stewart (1968, 1971, 1973) kann die Bestmarke von Fangio einstellen. Drei aufeinanderfolgende Siege gelingen ihm allerdings nicht © Getty Images Schwere Unfälle gehören seit Beginn an zum Nürburgring. 1970 haben die Formel-1-Fahrer, angeführt von Jochen Rindt, genug: "Was hat sich in den letzten Jahren am Nürburgring geändert? Nichts, nur die Bäume wurden dicker." Erst durch Abtragen der Sprunghügel und Begradigung der Senken wird das "Heiligtum" Nürburgring wieder sicherer und Formel-1-tauglicher © Getty Images Anzeige Das wohl berühmteste Opfer des Nürburgrings: Niki Lauda vor seinem schrecklichen Feuerunfall 1976 auf der damals noch 22 km langen Nordschleife © Getty Images Der Österreicher verliert in einem Linksknick die Kontrolle über seinen Ferrari. Dieser prallt rechts gegen eine Felswand, dreht sich und geht in Flammen auf. Bei dem Aufprall verliert der amtierende Weltmeister seinen Helm und wird bewusstlos. Nach über 30 Sekunden können Fahrerkollegen ihn aus dem noch brennenden Ferrari ziehen © Imago Über 200 Liter Sprit entzünden sich. Lauda trägt schwere Brandverletzungen davon, fährt aber nach 42 Tagen bereits wieder Rennen. Am Ende verliert der vor wenigen Monaten gestorbene Österreicher die Weltmeisterschaft mit einem Punkt © Getty Images Auch wenn der Unfall Laudas als Ursache für die Abkehr vom Nürburgring gilt, so wurde schon vorher beschlossen, dass die Nordschleife nicht mehr Formel-1-tauglich ist. 1976 ist also das letzte Formel-1-Rennen auf der legendären Nordschleife. Die schnellste Runde stellt Lauda 1975 im Training auf. Er knackt als erster und einziger die Sieben-Minute-Marke mit 6:58,4 Minuten © Getty Images Anzeige Die Nordschleife wird zum Jahr 1983 umgebaut und auf die heutige Länge von 20,832 Kilometer verkürzt. Insgesamt verunglücken mehr als 140 Menschen tödlich. Mit fünf Toten fordert die Strecke auch die meisten Unglücksfälle von Formel1-1-Fahrern © Getty Images Das erste Rennen auf der neuen Strecke findet im Mai 1984 statt. Beim Schaurennen mit 21 identischen Tourenwagen sind auch die Weltmeister Keke Rosberg und Lauda dabei. Sieger des Rennens wird allerdings der damals noch unbekannte Formel-1-Neuling Ayrton Senna © Getty Images Um die Jahrtausendwende ist Michael Schumacher das Maß aller Dinge am Nürburgring. Mit fünf Erfolgen in der Eifel, in der zu dieser Zeit der Große Preis von Europa ausgetragen wird, ist er Rekordsieger auf dem Traditionskurs © Getty Images 1997 beim damaligen Großen Preis von Luxemburg rammen sich die beiden Schumachers Ralf (l.) und Michael gegenseitig von der Strecke. Michaels WM-Konkurrent Jacques Villeneuve gewinnt das Rennen und später auch den Titel © Getty Images Anzeige 2003 wird die GP-Strecke durch den zusätzlichen Abschnitt "Mercedes Arena" auf die heutige Länge von 5,148 Kilometer erweitert. Der Kurs der "Mercedes-Arena" ist 710 Meter lang. Mit der Mercedes-Tribüne und der Bilstein-Tribüne wird eine Kapazität für bis zu 30.000 Zuschauer bereitgestellt. Die GP-Strecke umfasst 17 Kurven, davon sieben links und zehn rechts © Getty Images Im Rahmen des Projekt Nürburgring 2009 wird ein Freizeitpark mit Achterbahn, ein Einkaufszentrum, ein Kneipenviertel, Hotels und ein Feriendorf in unmittelbarer Nähe erbaut © Getty Images Dennoch findet der GP am Nürburgring seit 2007 nur noch in jedem zweiten Jahr statt, nach der Insolvenz der Nürburgring Automotive GmbH 2012 ist ein Jahr später ganz Schluss in der Formel 1. Den vorletzten Grand Prix gewinnt 2011 Lewis Hamilton © Getty Images Zum Abschied 2013 gibt es noch einmal einen Heimsieg: Sebastian Vettel gewinnt im Red Bull knapp vor Kimi Räikkönen und präsentiert den deutschen Fans zum Königsklassen-Abschied einen Feel Good Moment © Getty Images Anzeige Dennoch ist mit dem F1-Aus längst keine Ruhe eingekehrt in der "Grünen Hölle". Circa 200 Konzerte und anderweitige Sport-Veranstaltungen sind jährlich zu Gast. Zu den bekanntesten Highlights gehört das auch über die Landesgrenzen hinaus bekannte Rock am Ring © Getty Images In jedem Jahr finden am Nürburgring außerdem rund 100 Motorsport-Events statt, darunter das berühmte 24-Stunden-Rennen, die DTM und die VLN-Langstreckenmeisterschaft © Getty Images Am kommenden Wochenende gehen die ADAC Formel 4, das ADAC GT-Masters und der Porsche Carrera Cup auf die Jagd nach dem prestigeträchtigen Sieg auf dem Nürburgring © ADAC 2016 durften die deutschen Fans wieder einen Heimsieg auf dem Nürburgring bejubeln: Der damals 17-jährige Mick Schumacher, Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher, gewann das Rennen in der Formel 4 und machte seine ersten Schritte auf dem Weg zum Traumjob in der Formel 1 © Getty Images

Crash wie im Horrorfilm

Aber der Reihe nach: Als de Silvestro 2011 im Training zum legendären Indy 500 nach einem Aufhängungsbruch in die Mauer kracht und ihr brennender Bolide nach ein paar Überschlägen endlich zum Stillstand kommt, fühlt sie sich wie in einem Horrorfilm.

Zumindest rein körperlich kommt die Pilotin mit schweren Verbrennungen an den Händen zwar recht glimpflich davon. Schwerer wiegen indes die seelischen Schmerzen.

Nur weil ihre Mutter Druck macht, so schnell wie möglich wieder in ein Auto zu steigen, überwindet de Silvestro ihren Schockzustand so zügig wie kaum für möglich gehalten.

Bereits am Folgetag des Unfalls fährt sie wieder und schafft sogar die Qualifikation. "Seither nennt man mich 'Iron Maiden' und nicht mehr 'Swiss Miss'", sagt die Schweizerin bei motorsport-total.

Anzeige

Auch im Formel-E-Team von Porsche

Die Test- und Entwicklungsfahrerin des Formel-E-Teams von Porsche will nun auch in der Niederlausitz zeigen, aus welch hartem Holz sie geschnitzt ist.

Saisonstart! Alle Highlights im Porsche GT Magazin auf SPORT1

Wie so viele Rennfahrer hat sie in den vergangenen Monaten viele Stunden im Simulator verbracht - die Corona-Pandemie lässt grüßen. Doch nun steht wieder echtes Racing auf der Tagesordnung, und de Silvestro freut sich drauf, auch deshalb, um in einer Männerdomäne weiter mit den alten Vorurteilen aufzuräumen.

"Ich denke, dass sich eine Frau im Rennsport generell mehr beweisen muss als ein Mann", sagte sie einmal.

Sich selbst muss de Silvestro kaum noch etwas beweisen: Im Alter von 17 Jahren hatte sie wegen ihrer Vollgas-Leidenschaft alles auf eine Karte gesetzt, war in die USA ausgewandert, wo sie über die Formula BMW USA und Formula Atlantic bis in die IndyCar Series aufstieg.

Rookie of the Year beim Indy 500

Sie brach dafür die Schule ab, was Zuhause keine Jubelstürme auslöste. Doch ihr Elternhaus stand trotzdem voll hinter de Silvestro. Sie etablierte sich im IndyCar, absolvierte vier volle Saisons, wurde unter anderem Rookie of the Year 2010 beim Indy 500 und Zweite 2013 beim Rennen in Houston.

Jetzt aktuelle Fanartikel zur Formel 1 kaufen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE

Allerdings: De Silvestros Versuch, über das Schweizer Team Sauber den Sprung in die Formel 1 zu schaffen, endete 2014 in einer einzigen Enttäuschung.

Anzeige

Der banale Hauptgrund: Für dass Engagement, das einige Testfahrten vorsah mit dem Ziel, es 2015 in die Königsklasse zu schaffen, fehlte das Kapital als "Affiliated Driver" beim damaligen Sauber F1 Team.

De Silvestro erste Porsche-Werksfahrerin

Doch de Silvestro ließ sich nicht beirren, versuchte es als Alternative ein wenig leiser: Sie heuerte in den Saisons 2014/'15 und 2015/'16 bei Andretti Autosport in der Formel E an und fuhr als erste Frau Punkte in der Elektrorennserie ein.

In Australien fuhr die 1,71 Meter große Rennfahrerin zwischenzeitlich auch noch Supercars - nun lebt die "Iron Maiden" wieder in ihrer Schweizer Heimat.

"Ich habe die Tatsache, dass ich als Frau im Motorsport ein seltenes Exemplar bin, nie in den Vordergrund gestellt. Ich habe Rundenzeiten für mich sprechen lassen, nichts anderes", meint sie lakonisch.