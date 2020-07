Anzeige

NBA LIVE im TV & Stream mit Mavericks, Doncic, OKC, Schröder, Theis, Boston Heißes Stadtduell zum NBA-Restart

Kleber: Hier ist Doncic so gut wie LeBron

SPORT1

Nach knapp fünf Monaten Corona-Pause geht es ab Donnerstag in der NBA wieder rund. Zum Auftakt steigt das Stadtduell der Los Angeles Lakers gegen die Clippers.

Seit dem 11. März ruht in der NBA der Ball – doch damit ist jetzt Schluss.

Ab Donnerstag (Ortszeit) setzt die nordamerikanische Basketball-Profiliga ihre Saison fort. Die wegen der Coronavirus-Pandemie unterbrochene Spielzeit soll im Disney World (Orlando/Florida) beendet werden.

Anzeige

22 der 30 NBA-Teams sind beim Restart dabei und auf dem Gelände des ESPN Wide World of Sports auf drei Quarantäne-Hotels verteilt. Gespielt wird in drei verschiedenen Hallen.

Regelmäßige Tests in Orlando

Die Sicherheitsvorkehrungen entsprechen höchsten Standards. Nach der Ankunft in Orlando mussten die Spieler zunächst in Isolation im Hotelzimmer, bis zwei negative Tests vorlagen. Auch danach werden die Profis regelmäßig getestet.

Die NBA hat viel in die Infrastruktur investiert, so überwachen hochmoderne Armbänder den Sicherheitsabstand zu anderen Personen im Hotel. Zur Ablenkung stehen den Spielern unter anderem Billard-Tische, Tischtennis-Platten und Spielekonsolen zur Verfügung. Zudem ist es möglich, die Bubble (Blase) im Notfall zu verlassen. Bei der Rückkehr droht aber erneute Quarantäne.

Mehrfach kam es vor, dass Spieler die Bubble ohne Genehmigung verließen. Einer der ersten war Richaun Holmes von den Sacramento Kings, der ausbüchste, um eine Essenslieferung anzunehmen. Er musste zehn Tage in Quarantäne.

Jüngst sorgte Lou Williams von den Los Angeles Clippers für Aufregung. Er hatte zwar die Erlaubnis, für eine Beerdigung abzureisen, soll sich laut US-Medienberichten aber auch in einem Stripclub herumgetrieben haben. Williams will dort nur zum Abendessen gewesen sein, aber die NBA schickte ihn zehn Tage in Isolation.

Generell ist das Event im vom Coronavirus hart getroffenen Bundesstaat Florida wegen der hohen Fallzahlen umstritten. Einige Spieler verweigerten daher die Teilnahme.

Alle Teams absolvieren acht Partien, bevor es in die Playoffs geht (bis 14. August). Die jeweils sieben Besten aus der Western und Eastern Conference erreichen sicher die Meisterrunde. Trennen den Achten und Neunten der Tabelle maximal vier Siege, dann spielen beide Teams erneut um den übrigen Platz in den Playoffs.

Anzeige

In der Postseason geht es dann wie üblich zu. Im herkömmlichen Format spielen 16 Teams um die Teilnahme an den Finals. Vier Siege sind in einer Serie zum Weiterkommen nötig. Die Finalserie startet planmäßig am 30. September und könnte bis zum 13. Oktober gehen.

Finale Lakers gegen Bucks?

Wie schon vor der Corona-Pause spekulieren viele Experten auf ein Finale Los Angeles Lakers gegen die Milwaukee Bucks. Die topfavorisierten Lakers um die Superstars LeBron James und Anthony Davis träfen dann auf den aktuellen MVP Giannis Antetokounmpo.

Im Westen bleiben auch die Los Angeles Clippers mit Kawhi Leonard, für viele der derzeit beste Basketballer der Welt, ein heißer Anwärter. In der Eastern Conference machen sich außerdem Titelverteidiger Toronto Raptors sowie Rekordmeister Boston Celtics mit Nationalspieler Daniel Theis Hoffnungen.

Die NBA-Saison 2019/20 soll mit 22 Teams in Disney World in Orlando/Florida fortgesetzt werden. Doch nicht alle Spieler können bzw. wollen am Restart teilnehmen - und das aus ganz unterschiedlichen Gründen © Imago Angesichts der sich häufenden Corona-Fälle in Florida hat Commissioner ohnehin bereits angekündigt, dass der Restart bei Fällen gestoppt werden müsste. Die NBA-Saison steht also schon vor dem Neubgeinn auf wackeligen Füßen © Getty Images Um mögliche Ausfälle zu kompensieren, dürfen die Teams ihren Kader für die finale Saisonphase noch einmal verstärken. Einige haben das bereits getan. SPORT1 zeigt die NBA-Stars, die nicht mehr auflaufen werden und wer sie ersetzen könnte © SPORT1-Grafik: Marc Tirl/Getty Images LAMARCUS ALDRIDGE (San Antonio Spurs): Der Leader der Spurs gehört zu den Spielern, die verletzungsbedingt fehlen. Nach seiner Schulter-OP wird der Big Man erst in der neuen Saison wieder zur Verfügung stehen. Ex-Milwaukee-Forward Tyler Zeller wurde geholt, um Teile von Aldridges Spielzeit zu übernehmen © Getty Images Anzeige TREVOR ARIZA (Portland Trail Blazers): Da geht die Liebe zur Familie vor - Ariza streitet sich um das Sorgerecht für seinen zwölfjährigen Sohn mit dessen Mutter. Die einmonatige Besuchszeit fällt in die Zeit des NBA-Turniers © Getty Images DAVIS BERTANS (Washington Wizards): Der lettische Forward wird nach der Saison Free Agent und bekommt voraussichtlich seinen ersten dicken Vertrag. Um das nicht durch Verletzungen zu gefährden, verzichtet der 27 Jahre alte Forward auf die Spiele in Disney World - auch angesichts zweier Kreuzbandrisse in der Vergangenheit. Jerian Grant wird ihn wohl ersetzen © Getty Images BOJAN BOGDANOVIC (Utah Jazz): Der kroatische Small Forward wurde im Mai am Handgelenk operiert und wird "ESPN"-Informationen zufolge nicht einsatzfähig sein © Getty Images AVERY BRADLEY (Los Angeles Lakers): Der 29-Jährige gehört zu den Spielern, die freiwillig auf die Teilnahme verzichten. Der sechsjährige Sohn des Shooting Guards hat eine Vorgeschichte mit Atemwegserkrankungen. Laut "ESPN" nehmen die Lakers J.R. Smith als Ersatz unter Vertrag © Getty Images Anzeige JALEN BRUNSON (Dallas Mavericks): Bei den Mavs wird es angesichts des Ausfalls von Brunson, der im März an der Schulter operiert wurde und noch nicht fit ist, noch mehr auf Luka Doncic ankommen. Doch als Back-Up haben die Texander Spielmacher Trey Burke für den Rest der Saison unter Vertrag genommen © Getty Images WILLIE CAULEY-STEIN (Dallas Mavericks): Der frühere Center der Golden State Warriors erwartet im Juli die Geburt seines ersten Kindes und sagte seine Teilnahme am Event in Orlando deshalb ab © Getty Images WILSON CHANDLER (Brooklyn Nets): Weil er sich mehr um seine Großmutter kümmern und Zeit mit der Familie verbringen möchte, steht Chandler den Nets nicht zur Verfügung. Mit Ex-Maverick Justin Anderson haben die New Yorker bereits für Ersatz gesorgt © Getty Images DE MARCUS COUSINS (Free Agent): Nach seiner Entlassung bei den Los Angeles Lakers sollen dem Big Man Gerüchten zufolge Angebote vorliegen. Doch nach schweren Verletzungen ist es dem 29-Jährigen wichtiger, sich auf einen neuen Anlauf mit voller Kraft in der Saison 2020/'21 zu konzentrieren © Getty Images Anzeige KEVIN DURANT (Brookly Nets): Er ist der wohl prominenteste Ausfall. Der Ex-Warrior fühlt sich nach seinem Achillessehnenriss noch nicht wieder imstande, sich der vollen Belastung auszusetzen - zumal mit einem erhöhten Verletzungsrisiko gerechnet wird, da die Bedingungen für alle ungewohnt sind © Getty Images KYRIE IRVING (Brooklyn Nets): Beim Point Guard kommen zwei Dinge zusammen - zum einen ist seine Schulterverletzung noch nicht komplett auskuriert, zum anderen ist er kein Fan das NBA-Konzepts für die Saisonfortsetzung - um es vorsichtig zu formulieren © Getty Images DEANDRE JORDAN (Brooklyn Nets): Und damit nicht genug bei den Nets - auch DeAndre Jordan lässt Brooklyn personell am Stock gehen. Der 31-Jährige wurde positiv auf das Coronavirus getestet, schloss eine Teilnahme an der weiteren Saison aus © Getty Images COURTNEY LEE (Dallas Mavericks): Der ehemaligen Franchise von Dirk Nowitzki fehlen mit drei Akteuren nach den Nets die meisten Spieler. Der Shooting Guard hat sich an der Wade verletzt und kann nicht mitwirken © Getty Images Anzeige KELLY OUBRE (Phoenix Suns): Weil die Suns keine realistische Chance mehr auf die Playoffs haben, wird ihnen der Ausfall von Oubre nicht allzu sehr schmerzen. Der Forward wurde am Knie operiert © Getty Images JOHN WALL (WASHINGTON WIZARDS): Der kraftvolle Point Guard war lange von einem Achillessehnenriss außer Gefecht gesetzt. Wall ist zwar wieder fit, will sich aber dennoch auf die nächste Saison konzentrieren © Getty Images DENNIS SCHRÖDER (Oklahoma City Thunder): Der deutsche Nationalspieler steckt in der Zwickmühle. Seine Frau Ellen erwartet im August das zweite gemeinsam Kind. Bei der Geburt will Schröder dabei sein, bei der restlichen Saison mit OKC aber auch. Wie genau er das koordiniert, steht noch nicht fest © Getty Images

Deutschlands Aushängeschild Dennis Schröder könnte gar Teile des Turniers verpassen. Er will unbedingt bei der Geburt seines zweiten Kindes dabei sein und hat bereits angekündigt, dafür abzureisen.

Mavericks als Geheimtipp?

Auch Maximilian Kleber und die Dallas Mavericks um Superstar Luka Doncic werden als Geheimtipp genannt.

Isaac Bonga und Moritz Wagner wird mit den Washington Wizards kaum der große Wurf gelingen, aber für Glanzlichter sind auch sie gut. "Unsere Jungs sehen gut aus, sind gesund. Wir texten uns immer wieder", sagte Bundestrainer Henrik Rödl dem SID.

Mit dem Duell zwischen den Lakers und den Clippers, die vor der Unterbrechung der Saison in der Western Conference die Plätze eins und zwei belegten, startet die NBA gleich mit einem Kracher in die restliche Regular Season. Im letzten Stadtduell vor der Corona-Pause am 9. März behielten die Lakers mit 112:103 die Oberhand. SPORT1+ zeigt das hochklassige Duell in der Nacht auf Freitag per Liveeinstieg ab 3.30 Uhr.

Anzeige

Acht Dreier: Harden schon vor dem Restart on fire

Hochspannung verspricht zudem der Kampf um den letzten Playoff-Platz im Westen, den aktuell die Memphis Grizzlies belegen. Auch die New Orleans Pelicans mit ihrem Top-Rookie Zion Williamson haben noch Chancen, die Playoffs zu erreichen. Ein Sieg im ersten Spiel gegen Utah Jazz, die sich als Vierter bereits für die Post-Season qualifiziert haben, könnte ein erstes Ausrufezeichen setzen.

SPORT1+ ist in der Nacht auf Freitag live ab 0.30 Uhr mittendrin. Im Osten stehen dagegen bereits sechs der acht Playoff-Teilnehmer fest. Die Brooklyn Nets und Orlando Magic belegen aktuell Platz 7 und 8 und treffen nach der Corona-Pause gleich in ihrem ersten Spiel aufeinander.

Die Nets ließen dabei vor der Unterbrechung mit einem knappen 104:102-Sieg gegen Spitzenreiter Los Angeles Lakers aufhorchen, allerdings sind die Karten nach der viereinhalb Monate dauernden Pause neu gemischt. Wer sich im direkten Duell um die Playoffs in der Eastern Conference durchsetzt, zeigt SPORT1+ am Freitagabend zur Primetime live ab 20.30 Uhr.

SPORT1+ und DAZN übertragen regelmäßig Top-Spiele und Partien mit Beteiligung deutscher Spieler LIVE. Alle Partien können mit dem League Pass der NBA verfolgt werden.

NBA Bubble - Woche 1

Freitag, 31. Juli

New Orleans Pelicans - Utah Jazz (0.30 Uhr)

Los Angeles Lakers - Los Angeles Clippers (3.00 Uhr)

Brooklyn Nets - Orlando Magic (20.30 Uhr)

Portland Trail Blazers - Memphis Grizzlies (22.00 Uhr)

Washington Wizards - Phoenix Suns (22.00 Uhr)

Samstag, 1. August

Anzeige

Milwaukee Bucks - Boston Celtics (0.30 Uhr)

San Antonio Spurs - Sacramento Kings (2.00 Uhr)

Dallas Mavericks - Houston Rockets (3.00 Uhr)

Denver Nuggets - Miami Heat (19.00 Uhr)

Oklahoma City Thunder - Utah Jazz (21.30 Uhr)

Sonntag, 2. August

Los Angeles Clippers - New Orleans Pelicans (0.00 Uhr)

Indiana Pacers - Philadelphia 76ers (1.00 Uhr)

Toronto Raptors - Los Angeles Lakers (2.30 Uhr)

Brooklyn Nets - Washington Wizards (20.00 Uhr)

Boston Celtics - Portland Trail Blazers (21.30 Uhr)

Memphis Grizzlies - San Antonio Spurs (22.00 Uhr)

Montag, 3. August

Orlando Magic - Sacramento Kings (0.00 Uhr)

Houston Rockets - Milwaukee Bucks (2.30 Uhr)

Phoenix Suns - Dallas Mavericks (3.00 Uhr)

Miami Heat - Toronto Raptors (19.30 Uhr)

Oklahoma City Thunder - Denver Nuggets (22.00 Uhr)

Washington Wizards - Indiana Pacers (22.00 Uhr)