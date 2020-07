BVB: Dzenis Burnic vor dem Abschied aus Dortmund

Trikot geleakt! So spielt der BVB in der Champions League

Im Kader des BVB deutet sich eine weitere Zukunfts-Entscheidung an. Ein Eigengewächs steht vor dem Abschied aus Dortmund.

Der deutsche U21-Nationalspieler, der als Siebenjähriger in die Jugend von Borussia Dortmund kam und damit ein echtes Eigengewächs ist, war in den vergangenen eineinhalb Jahren an Dynamo Dresden verliehen.