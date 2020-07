Formel 1: Keine Fans am 6. September beim Großen Preis von Italien in Monza

Auch der Große Preis von Italien am 6. September in Monza wird ohne Zuschauer über die Bühne gehen. Noch ist offen, wann Fans wieder Zugang erhalten werden.

