Tennis: Western & Southern Open mit Zverev, Djokovic, Nadal und Williams

Alexander Zverev schlägt genauso wie Novak Djokovic bei den Western & Southern Open auf. Angelique Kerber fehlt Ende August bei der Generalprobe für die US Open.

Dies teilte die Männer-Tour ATP am Mittwoch mit. Insgesamt sind acht Top-Ten-Spieler beim Western & Southern Open (20. bis 28. August), dem ATP-Restart nach der Coronapause, am Start.

Kerber nicht am Start

Die dreimalige Grand-Slam-Gewinnerin Angelique Kerber hingegen verzichtet auf die Damenkonkurrenz an identischer Stelle - und damit wohl auch auf ihre Teilnahme beim Grand-Slam-Turnier in New York (ab 31. August).