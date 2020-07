Eintracht Frankfurt: Adi Hütter fiebert EL-Rückspiel gegen Basel entgegen

Trotz der deutlichen Hinspiel-Pleite gegen den FC Basel schreibt Adi Hütter sein Team noch nicht ab. Der Eintracht-Trainer glaubt noch an ein Weiterkommen.

Trainer Adi Hütter vom Bundesligisten Eintracht Frankfurt fiebert dem Achtelfinal-Rückspiel in der Europa League gegen den FC Basel entgegen und will dort nach der kurzen Sommerpause das "Unmögliche möglich machen".

Er sei sicher, sagte Hütter vor dem ersten Mannschaftstraining der Hessen am Mittwoch, dass ein Weiterkommen im Duell beim Schweizer Spitzenklub am 6. August trotz des 0:3 im Hinspiel machbar ist.

Eintracht: Testspiel gegen Monaco

Entsprechend große Bedeutung hat das Testspiel am Samstag (18.00 Uhr) gegen die AS Monaco mit dem ehemaligen Frankfurter Erfolgstrainer Niko Kovac an der Seitenlinie.