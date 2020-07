FC Bayern: Alphonso Davies nennt fünf beste Außenverteidiger der Welt

Der kanadische Nationalspieler, der seit Anfang 2019 für den FC Bayern aufläuft, legte in der vergangenen Spielzeit einen kometenhaften Aufstieg aufs Parkett und ist als Linksverteidiger nicht mehr aus der Startelf des deutschen Rekordmeisters wegzudenken.

Am neunten Spieltag stand der eigentliche Offensivakteur gegen Union Berlin erstmals in der Startelf, weil der etatmäßige Innenverteidiger David Alaba aufgrund verletzungsbedingter Ausfälle in die Innenverteidigung rückte, und etablierte sich unter dem neuen Trainer Hansi Flick als Stammkraft.