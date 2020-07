LEC schließt Partnerschaft mit NEOM - Backlash auf Twitter

Die europäische League of Legends Liga LEC hat eine Partnerschaft mit NEOM verkündet. Das Saudi-Arabische Planstadt-Projekt steht seit geraumer Zeit in der Kritik.

Riot Games sucht weiter nach neuen Geldgebern für die großen League of Legends Ligen und ist zumindest in der LEC fündig geworden. Ab kommender Woche soll das Logo von NEOM die Sponsorentafel neben KitKat (Nestle), Kia und Alienware zieren. Aber was ist NEOM?