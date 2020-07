BVB: Reus, Sancho, Favre und Co.: Brennpunkte bei Borussia Dortmund

- Favres Zukunft offen

- Wie steht es um Reus' Fitness?

177 Tage ist es nun schon her, dass Kapitän Marco Reus zusammen mit seinen Kollegen auf dem Feld stand. Am 4. Februar bei Werder Bremen im DFB-Pokal bestritt Reus sein bislang letztes Spiel für die Dortmunder. Anschließend setzte ihn ein Sehnenriss im Oberschenkel außer Gefecht.

- Wer ersetzt Hakimi?

Einer, der in puncto Offensiv-Power eher in Hakimis Fußstapfen treten könnte, wäre Mateu Morey. Der 20-jährige Spanier kam erst in der Endphase der Saison vereinzelt zum Zug und deutete dabei sein großes Potenzial an (eine Vorlage).