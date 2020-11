Anzeige

Riot sucht den nächsten LoL-Superstar per Castingshow LoL-Castingshow für Talentsuche

LoL - The NEXT: Riot sucht den nächsten LoL-Superstar per Castingshow © Riot Games

N. Walkerling

Spieleentwickler Riot Games produziert mit "LoL – THE NEXT" eine eigene Reality-Show, um den nächsten großen League-of-Legends-Star zu finden.

Riot Korea plant eine Reality-TV-Show mit dem Namen "LoL – THE NEXT". In einer Mischung aus Reality-TV und Castingshow treten die besten Amateure gegeneinander an. Als Gewinn winken bis zu 40.000 US-Dollar und eine "besondere Chance".

League of Legends trifft DSDS

"LoL – THE NEXT" orientiert sich an westlichen Castingshows wie "American Idol" oder "Deutschland sucht den Superstar". Ziel der Show ist es, den nächsten großen LoL-Superstar zu casten und mit ihm ein Team der talentiertesten Amateurspieler. Ganze 100 Spieler die mindestens den Diamant-Rang innehaben werden zu einem Vorspielen eingeladen. Von dort geht es Runde für Runde weiter, bis 90 Spieler aussortiert wurden und nur noch zehn Spieler verbleiben.

Die finalen zehn werden in zwei Teams eingeteilt und von vier koreanischen Superstars betreut und trainiert. Ein Team wird vom Trainerduo Wolf und PawN, das andere von PraY und MaRin gecoached. Zum Ende der Show wird es im LoL Park in Seoul, Südkorea, einen finalen Showdown geben. In mehreren Partien messen sich beide Teams, bis ein Gewinner feststeht, der anschließend 40.000 US-Dollar Preisgeld erhält.

Zusätzlich soll das Gewinnerteam eine bisher nicht definierte "besondere Chance" bekommen, die sich vermutlich auf den Sprung in die Profi-Szene bezieht. Denkbar ist ein Profivertrag unter einem der großen koreanischen eSports-Organisationen.