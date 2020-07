Spanien: Fuenlabrada jetzt angeblich frei von Corona - will vs La Coruna spielen

Ein Spieler von Fuenlabrada war im Krankenhaus - und kehrt jetzt in das Hotel zurück © Imago

CF Fuenlabrada ist dem im Team ausgebrochenen Coronavirus offenbar Herr geworden und will nun ein bereits abgesagtes Liga-Spiel doch noch bestreiten - es geht um viel.

Ganze 28 Corona-Fälle in der Mannschaft haben den spanischen Zweitligisten CF Fuenlabrada um die Chance auf den Aufstieg gebracht.

Zur Erinnerung: Fuenlabrada befindet sich in der Abschlusstabelle auf dem achten Rang, hätte schon mit einem Remis in dem ausgefallenen Spiel gegen Deportivo La Coruna aber noch auf Platz sechs springen können. Und dieser hätte für die Teilnahme an den Aufstiegs-Playoffs berechtigt.