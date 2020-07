FC Chelsea: DFB-Achse mit Rüdiger, Havertz, Werner als Erfolgsfaktor

Havertz und Werner bei Chelsea? So plant Lampard

Im Nachhinein betrachtet, hätten die Nerazzuri damit einen Rekord aufstellen können, was die Anzahl deutscher Legionäre in einem Team angeht.

So teilen sie sich diese bislang kaum gewürdigte Bestmarke mit dem FC Arsenal. Dort spielten von Sommer 2013 bis Januar 2015 ebenfalls drei deutsche Nationalspieler in Person von Per Mertesacker, Mesut Özil und Lukas Podolski.