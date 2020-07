BVB: Lucien Favre riet Lukasz Piszczek bei Hertha zum Wechsel

Lukasz Piszczek geht in seine elfte Saison mit Borussia Dortmund. An seinem Wechsel zum BVB hatte sein heutiger Trainer Lucien Favre großen Anteil.

Favre riet Piszczek zu BVB-Wechsel

Als Piszczek 2007 aus Polen in die Bundesliga zu Hertha BSC wechselte, hatte gerade Favre als Trainer die "Alte Dame" übernommen. Aufgrund anhaltender Personalsorgen wurde der eigentlich als Stürmer ausgebildete Piszczek damals vom Schweizer zum Rechtsverteidiger umgeschult und spielte sich so 2010 in den Fokus von Jürgen Klopp und Borussia Dortmund.

In einem Interview auf der BVB-Webseite bestätigte der Pole, dass Favre ihm damals zu dem Wechsel riet. Der Schweizer sagte demnach: "Lukasz, das müssen Sie auf jeden Fall machen! Es ist der BVB! Zur Not müssen Sie dorthin zu Fuß gehen!"

Favre lobt Piszczek: "Außergewöhnlich intelligenter Fußballspieler"

Bevor er sich aber ganz in seine Heimat zurückzieht und bei seinem Jugendklub LKS Goczalkowice seine Karriere ausklingen lässt, will er dem BVB mit all seiner Erfahrung auch in der neuen Saison helfen.