Edson Braafheid über FC Bayern, Franck Ribéry, Philipp Lahm, Toni

Edson Braafheid ist in München nie wirklich glücklich geworden. Der Ex-Verteidiger des FC Bayern spricht trotzdem mit viel Respekt über seine Ex-Kollegen.

Der FC Bayern ist die größte Adresse in Fußball-Deutschland. Aber nicht alle, die es zum deutschen Rekordmeister schaffen, werden auch zu Superstars.

Ein gutes Beispiel ist Edson Braafheid, der 2009 völlig überraschend bei den Münchnern landete und in der Folge einige Enttäuschungen hinnehmen musste.

"Es war von Anfang an hart für mich. Ich hatte einen schweren Stand, weil ich für die meisten der Spieler von Louis van Gaal (damaliger Trainer des FCB, Anm. d. Red.) war, nicht der Spieler vom FC Bayern", sagte der ehemalige niederländische Nationalspieler im Interview mit Spox . Van Gaal habe ihn damals nach Deutschland gelotst.

Braafheid hat aber nicht nur schlechte Erinnerungen an seine Zeiten bei den Roten: "Die Mannschaft an sich war der absolute Wahnsinn, ein perfekter Mix aus talentierten und fertigen Spielern."

Braafheid, der nach seinem ersten Jahr in München an Celtic Glasgow ausgeliehen wurde, schwärmte unter anderem von seinem damaligen Mitspieler Luca Toni: "Für mich als Verteidiger war Luca Toni ein unglaublich frustrierender Gegenspieler im Training. Er stellte seinen Körper immer perfekt zwischen Ball und Gegner, schoss mit rechts, schoss mit links und war auch noch eine Waffe in der Luft. Du konntest ihn nicht stoppen."