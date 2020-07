LoL Patch 10.16 Preview - Mehr Hasaki und ein trauriger Bär

Der Ausblick auf den kommenden Patch 10.16 in League of Legends ist da. Yasuo Mains dürfen sich freuen, der Donnerbär bekommt einen empfindlichen Nerf verpasst.

Aktuell läuft der Summer Split in allen Topligen der League-of-Legends-Szene und bringt die eine oder andere Überraschung mit sich. Im Hintergrund arbeitet Riot Games am Spiel und probiert sich an der richtigen Balance. Im Hinblick auf die Worlds möchte der Publisher für eine größere Bandbreite in der Meta sorgen.