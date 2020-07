Neue Organisation XSET steigt in Rocket League ein

XSET steigt in Rocket League ein © XSET

Die von ehemaligen FaZe Clan Mitgliedern gegründete Orga XSET startet direkt voll durch und nimmt ein in der Szene bekanntes Rocket League Roster unter Vertrag.

Zur Neugründung von XSET kündigte die Organisation Teams in Call of Duty, Fortnite und Valorant an und nahm zudem unter anderem auch NFL-Profi Kyle Van Noy unter Vertrag. Das Unternehmen wolle sich nicht nur auf den reinen eSports konzentrieren.