Boxen: Mike Tyson über Conor McGregor - "Würde ihm den Arsch versohlen"

Tyson sagte in der Tonight Show von US-Moderator Jimmy Fallon, dass er McGregor "den Arsch versohlen" würde, sollten die beiden im Ring aufeinander treffen.

Tyson: "Ich glaube, dass ich jeden schlagen würde"

Tyson tönte außerdem: "Ich glaube, dass ich jeden schlagen würde, der jemals gelebt hat." In seiner Profikarriere hatte Tyson 50 seiner 56 Profikämpfe gewonnen, davon 44 durch K.o.

Am 12. September tritt Tyson in einem Schaukampf gegen Roy Jones Jr. an.