Volleyball: United Volleys Frankfurt - Jörg Krick nicht mehr Geschäftsführer

"Mit dieser neuen Struktur sind wir besser aufgestellt, um unsere Anliegen und das, was wir bieten, offensiv nach außen tragen zu können", so Krick: "In der Vergangenheit war ich vielleicht zu oft zu solidarisch und habe nicht egoistisch genug die Interessen der Uniteds vertreten. In der zukünftigen Konstellation wird das nicht mehr passieren."