Serie A: Atalanta Bergamo träumt, Europa-Duell Inter vs. Neapel

Robin Gosens und Atalanta Bergamo haben Platz 2 in der Serie A fest im Blick - und die unglaubliche Schallmauer von 100 Toren.

Die Lombarden gewannen am vorletzten Spieltag bei Parma Calcio 2:1 (0:1) und haben die Vizemeisterschaft im "Endspiel" am Samstag gegen Inter Mailand in eigener Hand.