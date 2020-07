Liverpool und Co. wollten Champions-League-Sperre von Manchester City

Eigentlich sollte der Klub von Ex-Bayern-Trainer Pep Guardiola wegen Verstößen gegen das Financial Fairplay von der UEFA für zwei Jahre von den europäischen Wettbewerben ausgeschlossen werden. Der internationale Sportgerichtshof CAS hob die Sperre Anfang Juli aber wieder auf.

Liverpool, Manchester United und Co. gegen Manchester City

Demnach unterzeichnete am 9. März unter anderem der FC Liverpool von Trainer Jürgen Klopp einen Brief an den CAS und bat darum, Citys Bitte um Begnadigung nicht nachzugeben.