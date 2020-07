BVB: Thomas Meunier als erster Profi im Training nach negativem Corona-Test

Erst am 3. August steigt der BVB wieder ins Mannschafttraining ein - Neuzugang Thomas Meunier legt aber jetzt schon bei Borussia Dortmund los.

Der 28-Jährige hat als erster Spieler schon den negativen Coronatest in der Tasche und stieg am Dienstag ins Individualtraining ein.

In der Champions League hatte sein Ex-Klub die Borussia noch vor der Coronapause im Achtelfinale ausgeschaltet, beim Turnier der Königsklasse in Lissabon wird Meunier wie der Ex-Leipziger Timo Werner aber nicht mehr von seinem alten Team eingesetzt - und kann deswegen schon in Dortmund schwitzen.