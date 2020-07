Timo Werner erklärt seinen Wechsel zum FC Chelsea und Frank Lampard

Havertz und Werner bei Chelsea? So plant Lampard

Timo Werner ist mittlerweile offiziell Spieler des FC Chelsea. Der Torjäger verrät in seinem ersten Interview als Blue, warum er nach London wechselte.

Am Monat trug Timo Werner zum ersten Mal seine neue Arbeitskleidung - ganz in blau. Auf sein erstes Training folgte nun sein erstes Interview als Spieler des FC Chelsea.

Für Werner, der für 53 Millionen Euro von RB Leipzig an die Stamford Bridge wechselte, sei der erste Tag aber ein noch bisschen "verrückt" gewesen, weil er seine Mitspieler erst kennenlernen müsse.

PLATZ 7 - TIMO WERNER: Der FC Chelsea lässt sich die Dienste des Nationalstürmers 53 Millionen Euro Ablöse kosten. Am 18. Juni 2020 wird der Wechsel offiziell © Getty Images

Timo Werner gehört mit den 53 Millionen Euro Ablösesumme, die der FC Chelsea an RB Leipzig überweist, zu den wertvollsten Abgängen der Bundesliga-Geschichte. SPORT1 zeigt die Top Ten der teuersten Exporte © Getty Images

Lampard "ein wirklich netter Kerl"

Chelsea-Coach Frank Lampard kennt der 24-Jährige bereits aus einigen Gesprächen, die letztlich zu dem Wechsel nach London führten: "Er war der Hauptgrund", verriet Werner. "Wir haben viel über Dinge wie das System gesprochen, wo er mich spielen sieht und wie das System zu mir passt. Er ist ein wirklich netter Kerl, der mir nicht nur gesagt hat, was er von mir als Spieler will, weil er mir auch als Typen helfen will. Er kennt mich jetzt ein bisschen besser und es passt sehr gut zwischen uns."