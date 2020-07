Handball: DDR-Olympiasieg 1980 gegen UdSSR dank Keeper Wieland Schmidt

Wieland Schmidt steht im Sokolniki-Palast von Moskau in seinem knallgelben Torwart-Sweater zwischen den Pfosten, als aus dem Nichts plötzlich Alexander Karsakjewitsch vor ihm auftaucht. Die Menge kreischt, Karsakjewitsch wirft – doch irgendwie lenkt der Keeper den Ball mit seinem linken Unterarm noch an die Latte. Kein Tor also. Abpfiff, Schluss, Aus,vorbei - und die DDR ist tatsächlich Olympiasieger.

Vor 30 Jahren verändert der Fall der Berliner Mauer nicht nur Deutschland, sondern auch das Leben der DDR-Sportler. SPORT1 zeigt, wie es ihnen nach der Wende erging © SPORT1-Montage/Getty Images/Imago

Katarina Witt, das "schönste Gesicht des Sozialismus", wie sie von Erich Honecker genant wird, feiert ihre größten sportlichen Erfolge vor der Wende. So wird sie 1984 und 1988 Olympiasiegerin und bis 1988 insgesamt viermal Weltmeisterin. Nach mehreren Jahren bei Show-Veranstaltungen feiert sie bei den Spielen in Lillehammer 1994 ihr Olympia-Comeback und belegt dabei den siebten Platz © imago

Heute ist die 53-Jährige präsenter denn je - nicht nur wegen der Produktion von Eiskunstlauf- und Fernsehshows in den USA und Europa: Die Ex-Freundin von unter anderem "MacGyver" Richard Dean Anderson ist stest gern gesehener Gast auf dem Roten Teppich © imago

Sie schauspielert, moderiert im TV und kommentiert als Eiskunstlauf-Expertin, schreibt Fitnessbücher. Für den Playboy lässt die zeigefreudige Witt gleich zweimal die Hüllen fallen - aktuell lebt und arbeitet sie in Berlin © Getty Images

Henry Maske, geboren im brandenburgischen Treuenbrietzen, gewinnt als Amateurboxer für die DDR Gold bei den Sommerspielen von Seoul. Seine Profikarriere im Halbschwergewicht startet er 1990 und verhilft dem Faustsport in Deutschland rasch zu großer Popularität. 1993 wird Maske Weltmeister und verteidigt seinen Titel zehnmal © Getty Images

Bis zu 18 Millionen Zuschauer verfolgen im TV die Kämpfe von Maske, der zehn nach seinem Rücktritt (1996) noch einmal ein bemerkenswertes Comeback gibt. Als 43-Jährige bezwingt er Virgil Hill und hängt die Handschuhe danach endgültig an den Nagel. Seine Heimat im Osten hat er längst verlassen © Getty Images

Seit dem Karriereende betreibt der Krawattenmann des Jahres 2008 zig McDonalds-Filialen in Nordrhein-Westfalen, setzt sich mittels seines "Henry Maske Fonds" für benachteiligte Jugendliche ein. Schauspielerisch tritt Maske ab und an in kleineren Produktionen in Erscheinung. Zudem hält er Vorträge zum Thema Mitarbeiterführung und Eigenmotivation © Getty Images

Partygänger Maske (hier mit Boris Becker auf dem Oktoberfest) wohnt mit seiner zweiten Frau Manuela und den gemeinsamen Töchtern Lina und Sara in Overath bei Köln © Imago

Matthias Sammer holt seine ersten Titel mit Dynamo Dresden. Mit den Sachsen gewinnt er zwei DDR-Meisterschaften und einmal den Pokal. Im Westen geht Sammers Erfolgsstory weiter. Vier Meistertitel als Spieler und Trainer, Europameister, Champions-League-Sieger - Sammer räumt alles ab © Getty Images

Auch als Funktionär ist Sammer lange auf der Sonnenseite. Von 2006 bis 2012 fungiert er als DFB-Sportdirektor, ehe er als Sportvorstand zum FC Bayern geht. Sammer feiert in seiner ersten Saison den Triple-Gewinn. Danach holt er 2014 und 2016 immerhin noch das Double aus Pokalsieg und Deutscher Meisterschaft. Nach gesundheitlichen Problemen scheidet er auf eigenen Wunsch aus beim FCB © Getty Images

Im Anschluss ist der 51-Jährige für zwei Jahre als Bundesliga-Experte für "Eurosport" tätig, legt dieses Amt aber nach der Saison 2018/2019 nieder. Seit März 2018 arbeitet er zudem als externer Berater für seinen Ex-Verein Borussia Dortmund © Getty Images

Katrin Krabbe gilt Anfang der 90er als eine der besten Sprinterinnen der Welt: 1991 holt die Neubrandenburgerin WM-Gold über 100 und 200 Meter. Doch 1992 findet ihre Karriere nach einem positiven Dopingtest ein jähes Ende. In den Folgejahren ist Krabbe vor allem wegen juristischer Schlammschlachten in den Medien © Imago

Wegen einer zu langen Sperre bekommt sie im Jahr 2001 allerdings 1,2 Millionen DM Schadenersatz zugesprochen. Für die "Grace Kelly der Tartanbahn", wie die attraktive Blondine einst genannt wird, setzt es weitere Tiefschläge mit dem Mordanschlag auf ihren Mann Michael und der Verurteilung wegen Steuerhinterziehung © Getty Images

Die heute 49-Jährige, inzwischen namhaft als Katrin Krabbe-Zimmermann, arbeitet mittlerweile in einem Autohaus. Im Jahr 2015 beging ihr Ehemann Suizid, zwischenzeitlich war sie bis Anfang 2019 mit DHB-Vizepräsident Bob Hanning liiert © Imago

Jens Weißflog, der "Floh vom Fichtelberg", ist in der Wendezeit der wohl beste deutsche Skispringer. 1984 holt er in Sarajevo einmal Gold und einmal Silber, in Lillehammer siegt er auf der Großschanze und mit dem Team in einem denkwürdigen Kopf-an-Kopf-Rennen mit Japan. Die Vierschanzentournee gewinnt Weißflog zweimal als DDR- und zweimal als Bundesbürger (1984, 1985, 1991 und 1996) © Getty Images

Zur Volkskammerwahl 1986 wird Weißflog von der Freien Deutschen Jugend (FDJ) als Nachfolgekandidat der Volkskammer der DDR nominiert - und bleibt auch später politisch aktiv. Bei der Stadtratswahl am 7. Juni 2009 erlangt Weißflog für die Oberwiesenthaler CDU ein Mandat. Seiner Heimat bleibt er seither treu, arbeitet als Hotelier in seiner Heimatstadt Oberwiesenthal und als Skisprung-Experte fürs Fernsehen © Getty Images

Weißflog hat zwei Söhne aus erster Ehe, sowie eine Tochter. 2003 benennt die Volkssternwarte Drebach (Erzgebirge) den Planetoid 2000 WX158 zwischen Mars und Jupiter nach ihm. Im Oktober 2010 werden er und seine Lebensgefährtin Doreen Fiebich Eltern einer Tochter - seit August 2019 sind beide verheiratet © Getty Images

Auf ihrer Paradestrecke, den 400 Metern, wird Grit Breuer ab 1990 mehrfach Europameisterin, sowohl allein als auch mit der Staffel. Zusammen mit Katrin Krabbe wird die Sprinterin des Dopings überführt. Breuer setzt ihre Karriere jedoch ab 1995 fort und holt unter anderem 1996 in Atlanta mit der 400-Meter-Staffel Olympia-Bronze © Getty Images

2005 beendet sie ihre Karriere - wegen anhaltender gesundheitlicher Probleme. Die heute 47-Jährige meidet inzwischen die Öffentlichkeit. Breuer arbeitet als Fitness-Trainerin und Golf-Koordinatorin in einem Hotel in Warnemünde © Imago

Dominanz straht der BFC Dynamo Berlin aus. Der Klub ist in der DDR Serienmeister, aber als Stasi-Klub verschrien. Stasichef Erich Mielke lotst die besten Spieler nach Berlin. 1986 kommt Thomas Doll (l., mit Andreas Thom) zum BFC und wird mit dem Klub zweimal Meister © Imago

Thomas Doll verschlägt es nach der Wende nach Hamburg. Beim HSV spielt er seine erste Bundesliga-Saison, später trainiert er die Norddeutschen und führt sie in die Champions League. Zwischenzeitlich lebt Doll in Budapest, wo er bis 2018 Ferencvaros trainiert. In Ungarn lernt er auch Kristin Kossi kennen. Mit dem Model ist Doll bis 2017 liiert © Getty Images

Ende Januar 2019 kehrt er dann nach Deutschland zurück, um Hannover 96 vor dem drohenden Abstieg zu retten. Doch seine Mission scheitert kläglich, die Niedersachsen steigen nach mickrigen zehn Punkten aus 15 Spielen unter Dolls Leitung ab. Wenige Tage nach Saisonende muss er folglich seinen Hut nehmen © Getty Images

In Atlanta schlägt die große Stunde von Andreas Wecker. Der Kunstturner mit dem Reck als Spezialgerät gewinnt auf seine alten Athletentage Olympia-Gold, nachdem er zuvor bereits Welt- und Europameister wird. Mit der DDR-Riege holt er unter anderem 1988 Silber im Mannschafts-Mehrkampf, wird ein Jahr darauf der letzte DDR-Sportler des Jahres © Getty Images

Nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn gründet Wecker zunächst ein Unternehmen, das turnerische Events veranstaltet. Danach verabschiedet sich Wecker mehr oder weniger von den irdischen Dingen, vermarktet sich als eine Art Wunderheiler, der eigenen Angaben zufolge durch Handauflegen und Beten Menschen von ihren Gebrechen erlöse © Getty Images

Für Schlagzeilen sorgt er auch, weil er angeblich seine Olympiamedaillen im Internet bei Ebay versteigert. Zuletzt lebt der heute 49-Jährige mit seiner zweiten Frau Antje und Tochter Marie-Sophie in Wandlitz (Brandenburg) © Imago

Andreas Thom gehört auch zum Starensemble beim BFC Dynamo. Der Angreifer wird 1988 DDR-Fußballer des Jahres und wechselt nach dem Mauerfall als erster DDR-Spieler offiziell in die Bundesliga zu Bayer Leverkusen. Beim ersten Länderspiel der gesamtdeutschen Mannschaft wird Thom eingewechselt © Imago

Thom erzielt in der Bundesliga in 212 Spielen 41 Tore. Am Ende seiner Karriere läuft er für die Hertha auf. Später hilft Thom beim Hauptstadtklub als Interimscoach aus. Nach Stationen u.a. als Co-Trainer von Holstein Kiel und Nachwuchstrainer bei der Hertha betreut er inzwischen die U17-Auswahl der Berliner © Getty Images

Thoms Sturmpartner bei Bayer heißt Ulf Kirsten. Im Osten sind die Angreifer aber noch Kontrahenten. Kirsten stürmt für Dynamo Dresden, wird mit dem Team zweimal Meister. Bei Bayer sichert sich Kirsten drei Mal die Torjägerkanone © Imago

Mit seinen 182 Bundesligatreffern belegt Kirsten Platz fünf der ewigen Torjägerliste. Nach seiner Karriere bleibt er Bayer treu, coacht sechs Jahre die zweite Mannschaft der Rheinländer. Mittlerweile arbeitet Kirsten bei einer Sportagentur und ist seit 2019 sportlicher Berater und Sponsorenbeauftragter bei Regionalligist Wacker Nordhausen © Getty Images

Seinen größten Triumph feiert Radrennfahrer Olaf Ludwig aus Gera noch für die DDR mit Gold beim Straßenrennen von Seoul. Seine Sprintduelle mit dem Usbeken Dschamolidin Abduschaparow bei der internationalen Friedensfahrt sind legendär. Als Profi holt Ludwig 1990 bei der Tour de France das Grüne Trikot. In den 90ern fährt er für das Team Telekom © Getty Images

Nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn gründet Ludwig das Unternehmen Olaf Ludwig Cycling GmbH, das bis Ende 2006 das Team T-Mobile leitet, übernimmt zudem Funktionen beim Bund Deutscher Radfahrer, bei der Profimannschaft Team Telekom sowie beim Weltradsportverband UCI. Mittlerweile veranstaltet er Radtouristik-Fahrten. Der heute 59-Jährige lebt nach der Trennung von seiner Frau wieder in Gera und ist Vater von drei Kindern © Imago

Sie ist die erfolgreichste deutsche Olympionikin der Sportgeschichte und die zweiterfolgreichste Olympionikin überhaupt: Birgit Fischer aus Brandenburg startet 1980 und 1988 für die DDR und holt im Kajak dreimal Gold und einmal Silber. Für das vereinte Deutschland folgen von 1992 bis 2004 fünf weitere Gold- und drei Silbermedaillen. Bei den Spielen in Sydney im Jahr 2000 ist sie Fahnenträgerin des deutschen Teams © Getty Images

Nach ihrem Karriereende 2005 peilt Fischer sieben Jahre später ein Comeback für Olympia an, muss wegen gesundheitlicher Probleme aber aufgeben. Seither arbeitet sie hin und wieder als TV-Expertin © Getty Images

Fischer engagiert sich für die FDP, kandidiert bei der Europawahl 1999 als Kandidatin und engagiert sich für den Naturschutz. 2007 stellt sie sich für ein Anzeigenmotiv der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft zur Verfügung © Getty Images

Seine beste Zeit erlebt Ruderer Thomas Lange zwischen 1987 und 1996. Im Einer holt der Mann aus der Lutherstadt Eisleben zweimal Olympiagold (1988 und 1992) sowie Bronze in Atlanta - somit sorgt er also für den totalen Triumph sowohl für die DDR als auch für die Bundesrepublik © Getty Images

1988 erhält Lange den Stern der Völkerfreundschaft in Gold, neun Jahre später wird er vom Weltruderverband FISA gar mit der höchsten Auszeichnung im Rudersport, der Thomas-Keller-Medaille, gewürdigt. Heute arbeitet der 55-Jährige als promovierter Chirurg in Ratzeburg und hat zwei Söhne. Gelegentlich ist Lange noch auf Masters-Regatten aktiv © Imago

Heike Drechsler beginnt ihre Leichtathletik-Karriere wie viele Weitspringerinnen als Sprinterin. Ihre größten Erfolge feiert die Thüringerin allerdings in der Sandgrube. 1992 und 2000 holt sie im Weitsprung olympisches Gold. Allerdings begleiten ihre gesamtdeutsche Karriere Dopingvowürfe und die Enttarnung ihrer Tätigkeit für die Stasi unter dem Decknamen "IM Jump" © Getty Images

Drechsler, inzwischen in zweiter Ehe mit dem finnischen Hürdenläufer Arto Bryggare verheiratet, lebt heute in Berlin. Ab April 2017 absolviert sie eine Ausbildung zur Kampfrichterin und ist zuletzt 2018 bei der Leichtathletik-EM in Berlin in dieser Funktion im Einsatz © Getty Images

Die Karriere von Diskuswerfer Lars Riedel steht 1990 schon vor dem Ende, bevor sie doch noch richtig durchstartet. Nach der Wende wird sein Trainer beurlaubt, für Riedel heißt der Alltag Baustelle statt Training. Doch dann lernt der gebürtige Zwickauer den Mainzer Karlheinz Steinmetz kennen und steigt wieder voll ein. Der Lohn: Je einmal Olympia-Gold und Silber sowie fünf Weltmeistertitel © Getty Images

Nach dem Rücktritt 2008 arbeitet Riedel als TV-Experte - und wird plötzlich zur gefragten Person der Unterhaltungsprogramme. Der heute 51-Jährige macht mit bei einer Tanzshow, zudem beim Promiboxen, wo er von "Evil" Jared Hasselhoff, Bassist der Band "Bloodhound Gang" durch technischen K.o. in die Knie gezwungen wird und bei der VOX-Sendung "Ewige Helden" © Getty Images

Jürgen Schult gelingen im Gegensatz zu Riedel schon vor der Wende seine größten Erfolge - bemerkenswerterweise für die Deutsche Demokratische Republik, obwohl er 1960 im Amt Neuhaus im niedersächsischen Landkreis Lüneburg geboren wird: Seine olympische Goldmedaille in Seoul vom 1. Oktober 1988 ist die letzte in der Geschichte der DDR. Außerdem sind seine 74,08 Meter von 1986 noch heute Weltrekord © Getty Images

In Barcelona holt Schult dann 1992 Silber. Von 1993 bis 2000 ist er sein eigener Trainer. 2001 wird er Bundestrainer des Deutschen Leichtathletik-Verbandes für das Diskuswerfen der Männer, ehe er 2011 schließlich zum Leitenden Bundestrainer für die Wurf- und Stoßdisziplinen berufen wird. Dopingjäger Werner Franke erklärt in den 90ern, Schult habe von 1981 bis 1984 anaboler Steroide konsumiert, was der aber bis heute bestreitet © Imago

Susi Erdmann startet ihre Rennrodel-Karriere als Sportsoldatin der Nationalen Volksarmee. Mit der Wende wechselt sie in die Bundeswehr und holt für Gesamtdeutschland olympische Medaillen: 1992 Bronze, 1994 Silber. 2000 wechselt Erdmann vom Schlitten in den Bob und holt bei den Spielen in Salt Lake City Bronze © Getty Images

Die Frau aus Blankenburg im Harz zeigt sich auch nach ihrer Karriere aktiv - als Funsportlerin. So wird die heute 51-Jährige, die sich 2004 für den "Playboy" auszieht, zweimal Weltmeisterin im Vierer-Wok. 2009 heiratet sie den ehemaligen italienischern Rennrodler Gerhard Plankensteiner, von dem sie sich nur ein Jahr darauf wieder trennt © Imago

Ein Jahr nach Bronze in Seoul 1988 kostet ein Verkehrsunfall Gewichtheber Ronny Weller fast das Leben. Er selbst überlebt schwer verletzt, seine damailige Freundin stirbt. Dennoch kämpft sich Weller zurück - und holt 1992 in Barcelona tatsächlich olympisches Gold © Getty Images

1996 und 2000 folgen zudem zwei Silbermedaillen. 2004 zieht sich der in Oelsnitz im Vogtland geborene Weller zurück aus dem Leistungssport. Der 49-Jährige lebt verheiratet und als Vater einer Tochter fernab des großen Rummels und scheidet 2006 im Rang eines Hauptfeldwebels aus einer Sportfördergruppe der Bundeswehr aus © Getty Images

Rico Steinmann gehört während der Wende zu den größten Talenten im Osten. Beim FC Karl-Marx-Stadt, dem späteren Chemnitzer FC, reift er zum Nationalspieler. Steinmann wechselt 1991 zum 1. FC Köln, doch dort kann er die hohen Erwartungen nie erfüllen © Imago

Sechs Jahre lang trägt er das Trikot der Domstädter, wirklich überzeugen kann er in dieser Zeit aber nur selten. Zu seinen 27 Länderspielen für die DDR kommt kein einziges für die gesamtdeutsche Auswahl mehr hinzu © Getty Images

1997 wechselt er zu Twente Enschede, wo er nach drei Jahren seine Karriere beendet. Steinmann versucht sich noch mal als Manager beim CFC, mittlerweile hat er die große Fußballbühne verlassen. Einsätze für die DDR-Allstars bilden die Ausnahme © Imago

Sie ist die erfolgreichste Eisschnellläuferin der Geschichte und Jahrhundert-Eisschnellläuferin: Gunda Niemann-Stirnemann holt gleich acht olympische Medaillen - allerdings allesamt nach dem Mauerfall ab den Spielen 1992 in Albertville. Dazu gewinnt sie 19 WM- sowie acht EM-Titel © Getty Images

Nach der Scheidung von ihrem ersten Mann (Niemann) lebt die heute 53-Jährige aus Sondershausen (Thüringen) in zweiter Ehe mit ihrem Schweizer Manager Oliver Stirnemann verheiratet und seit 2002 Mutter einer Tochter, die sie bis 2017 selbst als Eisschnelllauf-Trainerin betreut © Imago

Im Senioren-Bereich ist Eisschnellläuferin Claudia Pechstein zu DDR-Zeiten noch nicht aktiv - ihr Weltcup-Debüt gibt sie erst 1991. Den Weg zum Profi geht sie jedoch durch die Kaderschule des Ostens, inklusive Kinder- und Jugendspartakiaden. Nach der Wende hamstert sie Titel: Fünfmal holt sie Olympia-Gold © Getty Images

Zwischenzeitlich wegen Dopings für zwei Jahre gesperrt kehrt sie 2011 zurück. Durch ihren Silbermedaille bei der WM 2017 wird sie zur ältesten Medaillengewinnerin bei einer Weltmeisterschaft. Wenige Monate später wird sie auch zur ältesten Siegerin eines Weltcuprennens © Getty Images

Ansonsten arbeitet die geschiedene Berlinerin als Polizeihauptmeisterin, ist 2004 bei der Wahl des Bundespräsidenten für die CDU Berlin Mitglied der Bundesversammlung © Getty Images

Diese vier bringen den Biathlon zurück auf die deutsche Landkarte: Der Sachse Ricco Groß und die Thüringer Sven Fischer, Frank Luck und Peter Sendel sind in den 90er Jahren Medaillengaranten für das deutsche Team und hieven ihren Sport mit ihren Siegen ins Rampenlicht © Getty Images

Eigentlich kommt Wolfgang Hoppe aus einer Motorradfahrer-Familie. Er setzt aber lieber auf Eis: Im Zweier- und Viererbob holt er bei den Winterspielen in Sarajevo Gold. 1992 ist er Fahnenträger des ersten gesamtdeutschen Olympia-Teams in Albertville © Getty Images

