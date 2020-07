FaZe Clan verpflichtet nächsten CS:GO-Profi

Marved spielt in Zukunft im Valorant-Team vom FaZe Clan © FaZe / Riot Games

Der vierte Akteur steht fest: Marved spielt in Zukunft im Valorant-Team vom FaZe Clan. Der fehlende fünfte Spieler könnte ebenfalls aus der CS:GO-Szene kommen.

FaZe Clan hat einen weiteren CS:GO-Spieler für ihr Valorant-Team verpflichtet. Jimmy "Marved" Nguyen spielt seit fünf Jahren auf semi-professionellen Events in Nordamerika und wird sich nun dem Valorant-Squad anschließen. Damit hat FaZe Clan vier von fünf ihrer Valorant-Spieler enthüllt.

Das Team nimmt Gestalt an

Marveds größter CS:GO-Erfolg war der zweite Platz in der "ESEA Season 21: Premier Division – NA Finals" in 2016. Er verlor im Finale gegen das Team von Tempo Storm. Seitdem trieb sich Marved in der semi-professionellen Szene herum, wohingegen der Sprung zu den Profis nie gelang.