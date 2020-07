Bundesliga: Unsere Kurve nimmt Stellung zu Fans in den Stadien

In der kommenden Saison soll in der Fankurve bei Borussia Mönchengladbach wieder die "echten" Fans stehen © Getty Images

Ab der kommenden Saison sollen Fans wieder in die Stadien der Bundesliga dürfen. Das Fanbündnis "Unsere Kurve" bezieht Stellung zu den Plänen der DFL und des DFB.

Es ist die Frage, die alle Fußballfansvor dem Start der nächsten Saison beschäftigt: Dürfen die Anhänger wieder in die Stadien?

Laut DFL und DFB soll diese Frage mit einem klaren "ja" beantwortet werden. Allerdings ist unklar, wie die Auslastung der Stadien aussehen wird und an welche Richtlinien sich die Vereine halten müssen.

Anerkennung der Widersprüche zwischen Gesundheitsschutz, Freizeitvergnügen und Fankultur

Die Widersprüche zwischen Gesundheitsschutz, Freizeitvergnügen und Fankultur lassen sich nicht auflösen. Gleichwohl müssen sie in öffentlichen und internen Debatten berücksichtigt werden. Maßnahmen des Gesundheitsschutzes stehen seit einiger Zeit über persönlichen Interessen. So sehr wir es uns wünschten: Der Besuch eines Fußballspiels ist (noch) kein Grundrecht, weshalb es legitim ist, diesen für einen bestimmten Zeitraum aus Gründen des Gesundheitsschutzes einzuschränken.

Andererseits erleben wir aktuell vielfältige Öffnungen (auch im Freizeitbereich), die auch deshalb möglich sind, weil neue Regeln im Umgang miteinander etabliert sind. Deshalb muss auch der Fußball die Möglichkeit haben, sich wieder für Publikum zu öffnen. Jedoch ist bereits jetzt offensichtlich, dass Regeln wie Abstandhalten und potenzielle Gesangsverbote nicht mit dem freien Ausleben von Fankultur vereinbar sind. Der Besuch von Fußballspielen, wie wir ihn bisher kannten, wird daher in absehbarer Zeit nicht möglich sein.

Gemeinsame Leitplanken für die 1. bis 3. Liga

Der Leitfaden von DFL und DFB enthält keine vereinsübergreifenden Regelungen. Um einen Flickenteppich an verschiedenen Vorgehensweisen zu vermeiden, fordern wir die Vereine auf, in der Mitgliederversammlung der DFL und im Ligaausschuss der 3. Liga gemeinsame Leitplanken zu entwickeln. Es darf hierbei zu keiner Ungleichbehandlung von Fans kommen, weshalb wir uns für die Zulassung von Gästefans aussprechen. Vereine und Verbände müssen sicherstellen, dass keine Weitergabe von erfassten Daten an die Sicherheitsbehörden erfolgt.