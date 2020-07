Bruno Labbadia bremst Euphorie um Hertha BSC und lobt Tousart

Bruno Labbadia soll die Hertha in neue Sphären führen © Getty Images

Bruno Labbadia soll Hertha BSC in neue Sphären führen. Doch der Trainer der Alten Dame gibt sich bescheiden - und zieht den Vergleich zum großen FC Bayern.

"Wir wollen besser abschneiden als in der alten Saison, definitiv", sagte der 54-Jährige am Dienstag.

Das Wort Europacup nahm er dabei nicht in den Mund. Natürlich wolle "jeder so schnell wie möglich Erfolg haben", ergänzte Labbadia. Aber: "Es wird nicht von heute auf morgen gehen."

Hertha wird aufgrund der erneuten Finanzspritze von Investor Lars Windhorst in Höhe von 150 Millionen Euro zugetraut, schon in der kommenden Spielzeit vorne anzugreifen. Voraussetzung dafür sind aber weitere Top-Transfers. Labbadia dämpfte diesbezüglich die Erwartungen.

Labbadia schwärmt schon von Tousart

"Wir sind sehr froh, dass wir das Geld haben, aber es ist auch nicht so, dass wir damit eine komplette Mannschaft aufbauen können", sagte der Trainer: "Man muss das in Relation sehen: Das, was wir zur Verfügung haben, hat Bayern München gerade für einen Spieler ausgegeben."