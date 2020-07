Real Madrid: Mariano Diaz positiv auf Coronavirus getestet

Real Madrid muss einen Coronafall verkünden. Ein Angreifer der Königlichen hat sich infiziert und muss sich nun in Quarantäne begeben.

Wie die Königlichen in einer offiziellen Mitteilung am Dienstag bekannt gaben, handelt es sich bei dem betroffenen Spieler um Mariano Díaz. Der 26 Jahre alte Angreifer befinde sich nun in Isolation und weise keinerlei Symptome auf.