Street Fighter: Daigo gewinnt die Capcom Pro Tour 2020 Asia

Damals und heute

Auf der EVO 2004 kam es zum ultimativen Showdown. Daigo "The Beast" Umehara gegen Justin Wong. Daigos Ken gegen Justins Chun-Li. Ein Matchup, das nicht nur ein absoluter Standard in Street Fighter III war und ist, sondern auch eines, das beide bis ins kleinste Detail kannten.

Daigo parierte jeden einzelnen Angriff Frame-genau und verhinderte jeglichen Schaden komplett. Mit seinem eigenen Hoyokusen Super schickte er anschließend Chun-Li zu Boden. Vor den Augen der in tosenden Jubel ausbrechenden Zuschauer wurde eSports-Geschichte geschrieben. Auch wenn er das Finale am Ende verlor, ist seine legendäre Abwehr als "Daigo-Parry" bis heute einer der legendärsten Fighting-Games-Momente.

Capcom Pro Tour

Apropos heute - was macht Daigo eigentlich im Jahr 2020? Er kämpft immer noch! Mittlerweile ist der Japaner satte 39 Jahre alt, nimmt im Trikot von Team Beast/Red Bull eSports aber nach wie vor an Turnieren teil. Am Wochenende stand in Street Fighter V die Capcom Pro Tour Asia East 1 an.