NFL und New England Patriots: Jakob Johnson vor Starter-Rolle als Fullback

Jakob Johnson ist der letzte Fullback im Kader der New England Patriots © Getty Images

Jakob Johnson könnte bei den New England Patriots einen Sprung machen - wegen Corona und weil er der letzte Spieler auf seiner Position ist. Bill Belichick lobt.

Der deutsche Fullback der New England Patriots könnte in der Saison 2020 seinen Aufstieg innerhalb der NFL krönen.

Der Weg des Stuttgarters bis zu diesem Zeitpunkt ist allein schon bemerkenswert. Über einen Platz im International Player Pathway Program 2019 empfahl sich Johnson in der Vorbereitung für einen Platz im Practice Squad und wurde schließlich in der vergangenen Saison sogar ins kalte Wasser geworfen - als zweiter Spieler überhaupt seit Bestehen des Programms.

Lob für Johnson von Belichick nach NFL-Debüt

Nach einer Verletzung von Stamm-Fullback James Develin berief Patriots-Coach Belichick den Deutschen in die Startformation, wo er direkt überzeugen konnte, sodass sogar der sonst so knurrige Belichick sich zu einem Lob hinreißen ließ.

"Was er bisher geleistet hat, ist bemerkenswert und das in einer relativ kurzen Zeit", lobte er Johnson nach dessen gelungenem NFL-Debüt gegen die New York Jets. Insgesamt vier Spiele bestritt Johnson als Starting Fullback, bevor ihn eine Verletzung den Rest der Saison kostete.