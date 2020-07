FC Liverpool: Henderson und van Dijk glauben an Keita-Durchbruch

Wenn es darum geht, wer beim FC Liverpool in der nächsten Saison eine tragende Rolle spielen wird, sind sich Kapitän Jordan Henderson und Virgil van Dijk einig.

60 Millionen Euro zahlte der FC Liverpool vor zwei Jahren für seine Dienste, doch die hohe Ablösesumme konnte Naby Keita bislang nur in Ansätzen rechtfertigen.

Geht es nach seinen Teamkollegen Jordan Henderson und Virgil van Dijk, wird der früherer Mittelfeldstratege von RB Leipzig in der kommenden Saison zeigen, was in ihm steckt.