Bundesliga: Dieter Hoeneß begrüßt Wechsel seines Sohnes Sebastian nach Hoffenheim

Nach Hoeneß: So viele Stars wechselten zwischen Bayern und 1899

Und plötzlich ist Sebastian Hoeneß Bundesligatrainer. Am Montag gab die TSG Hoffenheim bekannt, dass der gebürtige Münchner in der kommenden Saison der neue Cheftrainer der Kraichgauer sein wird. Schon vor zwei Wochen hatte SPORT1 über einen Kontakt zwischen dem Verein und Hoeneß berichtet.

Der 38 Jahre alte Sohn des ehemaligen Hertha-Managers Dieter Hoeneß und Neffe von Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat einen Dreijahresvertrag erhalten und wird am Donnerstag erstmals vor Ort sein, um die Vorbereitung auf die neue, seine Premieren-Saison in der Bundesliga, aufzunehmen. ( Holtkamp-Kolumne: Hoeneß ist Rosens klügster Schachzug )

Dieter Hoeneß: "Hoffenheim genau der richtige Klub"

"Ich freue mich für Sebastian, glaube, dass Hoffenheim genau der richtige Klub für seinen Einstieg in der Bundesliga ist. Mir fallen wenig Vereine dort ein, die ich für geeigneter halte für diesen nächsten Schritt", sagt der glückliche Vater, der von 1979 bis 1987 für die Bayern stürmte und heute unter anderem als Berater seines Sohnes fungiert, im Gespräch mit SPORT1 .

Leicht fällt Sebastian Hoeneß, der in der Spielzeit 2006/2007 als Spieler bei der TSG unter Vertrag stand und zu acht Regionalliga-Einsätzen kam, der Abschied aus München nicht. Aber gegen die Bundesliga gab es keine Argumente, auch wenn er mit Bayern II überaus erfolgreich war und die alte Saison als Drittliga-Meister beendete.

Der Umgang mit dem großen Namen

"Es ist eine Herausforderung, aber Sebastian ist es gewohnt an Leuten gemessen zu werden, das bringt schon der Name Hoeneß mit sich, das muss er in Kauf nehmen", sagt Dieter Hoeneß. Aber es würde nicht der Sohn von Dieter Hoeneß und auch nicht der Neffe von Uli Hoeneß zur TSG kommen, sondern Sebastian Hoeneß, "der schon einige Spuren hinterlassen hat und weiter dazu lernen wird."