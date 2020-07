NFL: Saisonstart unter Corona-Bedingungen - Spielern droht Strafe

Nun hat die Liga in einer Mitteilung an die Spielergewerkschaft NFLPA weitere Regularien für die Corona-Saison beschlossen.

Spielern drohen Strafen bei Missachtung der Regeln

Darüber hinaus stehen weitere Entscheidungen fest. So werden die Spieler keine Gehaltsausfälle haben, falls die Saison 2020 komplett stattfinden sollte. 17 Millionen Dollar an Bonuszahlungen werden eingefroren und sollen zu einem späteren Zeitpunkt an die Spieler ausbezahlt werden.

Will ein Spieler in der kommenden Saison aussetzen, muss er sein Team binnen sieben Tagen in einem Brief über diesen Schritt informieren. Der Vertrag des Spielers wird dann im kommenden Jahr mit dem Stand von 2020 fortgesetzt.