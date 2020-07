Bundesliga: So könnte der FC Bayern den Ausfall von Benjamin Pavard auffangen

Benjamin Pavard hat sich am vergangenen Sonntag eine Bandverletzung an der linken Fußwurzel zugezogen und fällt den Münchnern damit mindestens im Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Chelsea (8. August) in der Champions League aus. Wahrscheinlich auch beim möglichen Endrunden-Turnier in Lissabon (12. bis 23. August in Lissabon).