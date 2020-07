Fan-Bündnis "Unsere Kurve" fordert Datenschutz nach Teilöffnung

In der Debatte um die Rückkehr der Fans in die Stadien fordert das Bündnis "Unsere Kurve" einen umfassenden Datenschutz für die Anhänger.

"Vereine und Verbände müssen sicherstellen, dass keine Weitergabe von erfassten Daten an die Sicherheitsbehörden erfolgt", heißt es in einer Stellungnahme vom Dienstag: "So viel Reglementierung wie nötig, so wenig wie möglich, muss als Motto handlungsleitend sein."