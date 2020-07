WWE RAW: Sohn von Rey Mysterio nimmt Revanche an Seth Rollins

Dominic hielt davon wenig und griff Rollins an - gegen die Übermacht aus Rollins und seinem Gehilfen Murphy hatte er jedoch keine Chance, auch der zur Hilfe geeilte Aleister Black wurde ( wie in der vergangenen Woche ) schnell abgefertigt.

Mysterio-Sohn Dominic rückt ins Rampenlicht

Als Rollins und Murphy sich dann wieder Dominic zuwenden wollten, griff der 23-Jährige die beiden mit einem Kendostab an und nahm damit zumindest ein bisschen Revanche nach den Taten gegen seinen Vater. ( So sieht Rey Mysterio ohne Maske aus ).

- Zwei Matches für den SummerSlam am 23. August stehen bereits fest: Angel Garza und Andrade gewannen ein Tag Team Match gegen die Viking Raiders und Cedric Alexander mit Ricochet und fordern beim Slam die RAW Tag Team Champions The Street Profits. Hinterher attackierten die Herausforderer die Champions noch.

- United States Champion MVP verkündete in seiner VIP Lounge, dass seine Gruppierung mit Bobby Lashley und Shelton Benjamin "The Hurt Business" heißt. Er lud den vergangene Woche zurückgekehrten Mustafa Ali ein, dem Trio beizutreten - dieser lehnte jedoch ab, das folgende Match gewann Lashley gegen Ali durch Aufgabe im Full Nelson Lock.

- Die offene Titelfrage in der Frauen-Division von RAW wurde in einem Match zwischen Sasha Banks und Asuka geklärt, bei der auch Count-Outs und Eingriffe zum Titelgewinn der Gegnerin führten.

So kam es dann auch, Banks' Partnerin Bayley griff Asukas Freundin Kairi Sane im Backstage-Bereich an. Die "Empress of Tomorrow" eilte zur Hilfe und verlor durch Count-Out, sodass Banks sich zum Champion krönte. Die Attacke dürfte Sane aus den Shows schreiben - sie absolvierte ihren letzten Auftritt bei WWE und kehrt nun in ihre Heimat Japan zurück, auf den sozialen Medien bedankte sie sich für die Zeit beim Wrestling-Marktführer.