Bahrain steigt bei FC Paris als Anteilseigner ein - Duell mit Katar und PSG?

Nach Paris Saint-Germain bekommt auch Zweitligist FC Paris ein Investment aus einem Wüstenstaat. Doch der Klub will die Mehrheit in den eigenen Reihen halten.

Bahrain investiert bereits in zahlreiche Sportarten

Bahrain hatte in der Vergangenheit seine Investitionen in den Sport verstärkt. Bereits im Jahr 2007 übernahm das Emirat durch die Mumtalakat Holding Company Anteile am Formel-1-Rennstall McLaren, die Motorsport-Königsklasse fährt zudem seit 2004 in dem autoritär geführten Land.