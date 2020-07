FC Bayern: Karl-Heinz Rummenigge will Kader vergrößern wegen Spielplan

Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge spricht über die Herausforderungen für die Fußball-Klubs in den kommenden Jahren und kündigt eine Veränderung an.

Bayerns Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge kündigt daher nun eine Vergrößerung des Kaders beim Rekordmeister an. "Der enge Spielplan wirkt sich natürlich auch auf die Kaderplanung aus. In den vergangenen beiden Jahren hatten wir jeweils einen relativ kleinen Kader. Das müssen wir in Zukunft ändern", sagte er bei einer Pressekonferenz am Montag.